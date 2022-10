Champions League – Napoli und Brügge bereits im Achtelfinal Die Italiener feiern gegen Ajax den vierten Sieg im vierten Spiel. Barcelona kämpft im Duell mit Inter gegen das vorzeitige Ausscheiden. UPDATE FOLGT

Napolis Giacomo Raspadori jubelt über seinen Treffer gegen Ajax Amsterdam. Foto: Francesco Pecoraro (Getty Images)

Gruppe A: Napoli im Achtelfinal – Rangers empfangen Liverpool

Napoli bezwang im Stadio Diego Armando Maradona Ajax Amsterdam 4:2 (2:0). Durch den vierten Sieg im vierten Spiel qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti vorzeitig für den Achtelfinal. Für die Gastgeber trafen Hirving Lozano (4. Minute), Giacomo Raspadori (16.), Chwitscha Kwarazchelia (62./Handelfmeter) und Victor Osimhen (89.), für Ajax waren Davy Klassen (49.) und Steven Bergwijn (83./Foulelfmeter) erfolgreich.

Gruppe B: Brügge holt Punkt bei Atlético – Leverkusen spielt gegen Porto

Dem belgischen Fussball-Meister Brügge reichte ein 0:0 bei Atlético Madrid, um erstmals in der Vereinsgeschichte in die Runde der besten 16 einzuziehen. Schiedsrichter Danny Makkelie verwehrte dem Tabellenführer der Gruppe B nach Prüfung der Videobilder kurz vor der Halbzeitpause einen Foulelfmeter. Die besseren Chancen hatten aber die glücklosen Spanier, die auch in Überzahl das Tor nicht trafen. Brügges Kamal Sowah sah die Gelb-Rote Karte (82.).

Gruppe C: Barça gegen Inter unter Druck – Bayern in Pilsen zu Gast

Gruppe D: Frankfurt muss bei Tottenham ran – Sporting empfängt Marseille

