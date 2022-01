Omikron nicht mehr zu stoppen – Natalie Rickli: Bis zu 40’000 Fälle pro Tag im Kanton Zürich Die Gesundheitsdirektorin rechnet mit einer heftigen Omikron-Welle. Danach aber komme die Normalität. Das sehen nicht alle so. Liliane Minor

Natalie Rickli spricht sich trotz massiv steigenden Infektionszahlen gegen einen Lockdown aus. Foto: Urs Jaudas

«Wir haben es mit einer Monsterwelle zu tun, die nicht mehr zu stoppen ist»: Das sagt die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Bis Ende Januar könnte es allein im Kanton Zürich zu 40’000 Fällen pro Tag kommen: «Alle werden betroffen sein: die Gesellschaft, die Wirtschaft, jedes Individuum.» Zum Vergleich: Am Freitag meldete der Kanton 5547 Neuansteckungen.

Die Gefahr bestehe, so Rickli weiter, dass derart hohe Fallzahlen die Gesellschaft lähmten. Deshalb müssten Unternehmen Vorkehrungen treffen, um weiter funktionieren zu können, und die Behörden müssten dafür sorgen, dass die Grundversorgung weiter gewährleistet sei. Rickli appellierte auch an die Bevölkerung: Jede und jeder Einzelne müsse sich so gut wie möglich schützen, damit nicht zu viele Menschen aufs Mal erkrankten.