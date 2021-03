Corona-Treffen mit dem Bundesrat – Natalie Rickli fordert mehr Impfdosen Die Zürcher Gesundheitsdirektorin hat Alain Berset mit Kritik konfrontiert. Zum Schluss gab sie ihm ein Geschenk mit. Tim Wirth , Susanne Anderegg

Regierungsrätin Natalie Rickli hat Bundesrat Alain Berset am Flughafen Zürich mit Wünschen und Forderungen eingedeckt. Foto: Urs Jaudas

Sie forderte einiges. Nachdem Natalie Rickli alle ihre Bedenken deponiert und ihre Wünsche an den Bund geäussert hatte, packte die Zürcher Gesundheitsdirektorin ein Geschenk aus. Sie überreichte Alain Berset eine Maske mit dem Zürcher Wappen und sagte: «Ich hoffe, dass Sie diese in Bern beim nächsten Medienauftritt tragen werden.» So solle Berset Zürich rehabilitieren, das er vor einigen Wochen als Impf-Trödelkanton bezeichnet hatte.

Bundesrat Alain Berset verbrachte den Dienstagnachmittag in Zürich. Er schaute sich das wiedergeöffnete Landesmuseum an und traf dann Natalie Rickli (SVP) und Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP) im Flughafen. Dort besuchten sie gemeinsam das Contact-Tracing und die Personenabfertigung. An der anschliessenden Medienkonferenz dankte Steiner dem Bundesrat. Rickli hingegen griff ihn an. Sie forderte, der Bund solle dem Kanton Zürich mehr Impfdosen zur Verfügung stellen und die Kosten für Massentests in Firmen komplett übernehmen.