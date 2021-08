Kampf fürs Impfen – Natalie Rickli will Covid-Verordnung doppelt verschärfen Gegen Tricks für Gratiszertifikate und Arztatteste: Die Zürcher Gesundheitsdirektorin hat brisante Forderungen an den Bundesrat. Pascal Unternährer

Natalie Rickli möchte den Zugang zu ärztlichen Corona-Attesten erschweren und bekämpft Gratiszertifikate für Getestete. Foto: Urs Jaudas

Am kommenden Mittwoch entscheidet der Bundesrat über Verschärfungen der Covid-19-Verordnung. Es geht insbesondere darum, ob die Antigen-Schnelltests für Symptomlose ab dem 1. Oktober kostenpflichtig werden sollen. Gesundheitsminister Alain Berset schlägt dies vor und sagte letzte Woche, die Überwälzung der Testkosten auf die Allgemeinheit lasse sich nicht mehr rechtfertigen. Wer in den Club, ins Stadion oder ins Ausland will, soll die 47 Franken oder mehr also selber bezahlen. Ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren, weil sie sich noch nicht impfen lassen können, und Personen mit einem ärztlichen Attest.