50’000 neue Impftermine – Tausende Zürcher schwänzen ihren Impftermin Ein Drittel der Erwachsenen ist vollständig geimpft – vor allem die Städter. Aber jetzt lässt der Impfstoff-Nachschub nach. Und EM wie Sommerzeit dämpfen die Impfdisziplin. Pascal Unternährer

Mehr Bock auf EM gucken als aufs Impfen: Public Viewing an der Amboss-Rampe in Zürich. Foto: Sophie Stieger

450’000 Zürcherinnen und Zürcher sind doppelt geimpft, 1,2 Millionen Impfungen verabreicht und 370’000 Termine vereinbart. Doch die Disziplin lässt nach. «Mit dem Start des Sommers und der Fussball-Europameisterschaft hat sich in den letzten Tagen die No-Show-Rate in den Impfzentren etwas erhöht», schreibt die Gesundheitsdirektion (GD) in einer Mitteilung.

Gemäss Sprecherin Lina Lanz schwänzt durchschnittlich eine einstellige Prozentzahl der Angemeldeten ihren Impftermin, also durchschnittlich zwischen 0 und 2000 Personen. Über die letzten Tage sind gewiss Tausende, wenn man bedenkt, dass täglich rund 21’000 Personen geimpft werden.