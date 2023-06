Breel Embolo angeklagt – Der Fussball-Star erscheint im Vintage-Look vor Gericht Der 26-jährige Monaco-Stürmer soll eine heftige Auseinandersetzung im Ausgang gehabt haben. Am Mittwoch muss er sich vor dem Basler Strafgericht verteidigen. Leif Simonsen UPDATE FOLGT

Was genau fand in der Mai-Nacht vor fünf Jahren statt? Der Befragung zur Auseinandersetzung in der Basler Innenstadt wird diese Fragen beantworten. Foto: Pino Covino

Auf dem Fussballplatz verhält sich Breel Embolo in der Regel vorbildlich. Der Schweizer Nationalstürmer, der momentan bei der AS Monaco unter Vertrag steht, gilt als fairer Sportsmann. Ein anderes Gesicht zeigt er im Ausgang. Vor mittlerweile fünf Jahren (damals stürmte er noch für Schalke) war er in der Ausgangsmeile Steinenvorstadt gemeinsam mit zwei Freunden in einen Streit mit zwei anderen jungen Männern verwickelt.

Der Streit eskalierte. Embolos Begleiter soll nach einem längeren Disput seinem Widersacher unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesem die Nase gebrochen haben. Embolo selbst habe während der Auseinandersetzung massiv gedroht. «Ich vernichte euch, wisst ihr nicht, wer ich bin?», soll er gesagt haben. Oder: «Dich lass ich verprügeln, du Hurensohn.» Es ist nicht das einzige Mal, dass Embolo abseits des Rasens Schlagzeilen macht – so soll er sich während seiner Zeit in Mönchengladbach über die Corona-Regeln hinweggesetzt und eine Party gefeiert haben.

Embolo überrascht über Medienrummel

Embolos zusätzliches Pech: Anders als sein Begleiter, der es als Fussballer nie über die regionalen Ligen hinaus geschafft hat, hat er eine beachtliche Karriere hingelegt. Deshalb richteten sich die Augen der Medienschaffenden beim Prozessauftakt am Mittwoch vor allem auf ihn.

Den Medienrummel nimmt er relativ locker zur Kenntnis. «So viele Medien», sagt er vor dem Prozessauftakt entspannt. Sein Schlabberlook entspricht seinem Auftreten. Ein lockeres weisses T-Shirt der Vintage-Edel-Marke Rhude (rund 300 Euro), weite schwarze Hosen mit der Aufschrift «Live Fast» sowie schwarze Sneakers.

Fraglich ist, ob er während der Befragung ähnlich entspannt sein wird. Diese wird am Mittwochmorgen stattfinden. Am Nachmittag erfolgen die Plädoyers. Am Donnerstag werden die Urteile eröffnet.

Zum Fall Kommentar zum Prozess gegen Fussballer Der Fall Embolo offenbart ein Riesenproblem der Schweizer Justiz

Leif Simonsen ist seit Mai 2021 Redaktor im Regionalressort und Mitglied des Teams Politik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.