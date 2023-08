Nationaler Spitex-Tag in der Region – Unterwegs mit der Spitex – Sie pflegt Menschen in deren Zuhause Über 5000 Pflegepersonen sind pro Tag im Kanton Zürich für die Spitex unterwegs. Eine von ihnen ist Jessica Ehrat. Die 36-Jährige begleitet, pflegt und unterstützt jeden Tag Menschen in den eigenen vier Wänden. Fabienne Grimm Madeleine Schoder (Fotos)

Seit einem Schlaganfall vor vier Jahren ist Martha Hofer (Name geändert) auf die Unterstützung der Spitex angewiesen. Pflegefachfrau Jessica Ehrat von der Spitex Neftenbach Pfungen Dättlikon macht mit ihr Übungen, die ihren Arm lockern sollen. Foto: Madeleine Schoder

Sieben Uhr morgens in der Spitex-Zentrale in Pfungen: Jessica Ehrat fischt aus einer Schublade mehrere Hängeregister heraus. Drei Namen stehen heute auf ihrem Arbeitsplan. Drei Menschen, die sie in ihrem Alltag unterstützen und pflegen wird.