Dreiwöchige Frühjahrssession von National- und Ständerat beginnt

Während die Wintersession im Zeichen der Bundesratswahlen stand, rückt in der heute beginnenden Frühjahrssession wieder die Sachpolitik ins Zentrum. National- und dem Ständerat stehen mit der BVG-Reform, dem Energie-Dossier und weiteren Projekten strenge Wochen bevor.

Vom 27. Februar bis zum 17. März bearbeiten die beiden Parlamentskammern im Bundeshaus in Bern zahlreiche Geschäfte. Im Nationalrat sind rund achtzig Stunden für die Beratungen reserviert. Vier Mal wird den ganzen Tag über debattiert, einmal bis in den späten Abend hinein. Etwas weniger eng getaktet ist das Programm in der kleinen Kammer. Während rund 56 Stunden wird der Ständerat tagen.

Verschiedene Premieren

Es handelt sich um die erste Session im Wahljahr und die drittletzte der Legislatur. Die neuen Bundesräte Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider werden erstmals als amtierende Regierungsmitglieder im Parlament auftreten. Energieminister Rösti hat sein Debüt am 1. März im Nationalrat und am 9. März im Ständerat. Justizministerin Baume-Schneider wird am 27. Februar zum ersten Mal im Ständerat sein und am 6. März im Nationalrat.

Werden erstmals als amtierende Regierungsmitglieder im Parlament auftreten: Die neuen Bundesräte Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider. Foto: Keystone (Archivbild)

Nicht mehr dabei sein wird Nationalrätin Ruth Humbel (Mitte/AG). Zu Beginn der Beratungen im Nationalrat wird ihr Nachfolger Andreas Meier vereidigt. Auch Röstis Nachfolger Manfred Bühler (SVP/BE) kehrt nach einer Pause in den Nationalrat zurück. Danach wird in der grossen Kammer eine Erklärung zur Gewalt im Iran verlesen. Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK-N) will damit ein Zeichen setzen «für den Minderheitenschutz» und «gegen die exzessive Gewalt der iranischen Regierung». Die Schwerpunkte im Nationalrat folgen dann später.