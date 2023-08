Nationalsozialismus in Winterthur – War Hitler in Winterthur? Vor 100 Jahren besuchte Hitler die Schweiz, um Mittel für seine Partei aufzutreiben. Dabei gab es auch Verbindungen nach Winterthur. Jonas Keller

Hitler-Sympathisanten trafen sich zu Hitlers Geburtstag 1942 in der Tonhalle Zürich. Auch Winterthurer Nazi-Anhänger waren bei solchen Anlässen präsent. Foto: Keystone

«Sehr geehrter Herr General, vor einiger Zeit hatte ich es für meine Pflicht gehalten, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass ich in der Bahn vom Perron Winterthur aus einen Herrn sah wie Hitler, und zwar als Passagier 1. Klasse gegen Zürich fahrend», schrieb 1947 eine Winterthurerin an Henri Guisan. Sie hätte in den Zug rennen und die Notbremse ziehen sollen, führte die Frau weiter aus. Doch sie habe den Mann erst gesehen, kurz bevor sich der Zug in Bewegung setzte. Sie habe ihre Beobachtung bislang geheim gehalten. Nachdem sie von anderen Personen gelesen hatte, die Adolf Hitler oder Eva Braun gesehen haben wollen, sei sie überzeugt, dass der Herr im Zug Hitler gewesen sei.