Nationalspieler und Winterthur-Junior – Admir Mehmedi hört auf Der Winterthurer Fussballer Admir Mehmedi gibt auf Instagram seinen Rücktritt bekannt. Ein Comeback beim FCZ kam nicht zustande, eine Rückkehr zum FCW war gar nie ein Thema. Gregory von Ballmoos

Bei der EM 2020 spielte Mehmedi noch im Dress der Schweiz, nun hat er seine Karriere beendet. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Lange schien alles klar: Admir Mehmedi wechselt noch einmal in die Super League. Zu seinem FC Zürich. Der Vertrag sei unterschriftsbereit gewesen, doch dann ging der Sportchef, und die neue sportliche Leitung hatte andere Pläne. Immer wieder wurde dann der FC Winterthur als Alternative ins Spiel gebracht. Denn in Winterthur ist Mehmedi grossgeworden, in der Region ist seine Familie zu Hause, sein Bruder arbeitet als Buschauffeur bei Stadtbus Winterthur, und vor zwei Jahren lancierte Mehmedis Firma ADM AG in Räterschen eine grössere Überbauung. Auch in Oberwinterthur hat er bereits eine Liegenschaft gekauft. Die Rückkehr in die Schweiz hängt aber vor allem mit dem Alter seiner Kinder zusammen. Mehmedis Sohn wurde in diesem Sommer eingeschult.

Eine Rückkehr zum FCW war dem Vernehmen nach aber nie konkret, es soll nicht einmal Kontakt gegeben haben. Das deckt sich auch mit den Aussagen von Mehmedi im «Blick». Dort sagt er, dass für ihn nur der FCZ eine Option gewesen wäre. Am Mittwochmorgen hat der Offensivspieler auf Instagram nun seinen Rücktritt verkündet. Er dankte seinen ehemaligen Teams und schreibt, dass ihn der FCW geformt habe.

Bundesliga und Nationalmannschaft

Die Winterthurer verliess Mehmedi bereits im Alter von 15 Jahren in Richtung Zürich. Mit dem FC Zürich wurde Mehmedi als ganz junger Ergänzungsspieler 2009 Schweizer Meister. Nach dreieinhalb Jahren und Auftritten in der Champions League und der Europa League wechselte er zu Dynamo Kiew, später spielte Mehmedi für den SC Freiburg, Bayer Leverkusen und den VFL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga. Für die drei Teams absolvierte er fast 200 Spiele, dabei erzielte er 32 Tore und bereitete 26 vor. Zuletzt spielte Mehmedi in der türkischen Süper Lig für Antalyaspor. Zumeist agierte Mehmedi in seiner Karriere als hängende Spitze, etwas hinter dem Mittelstürmer.

Die erfolgreichste Zeit hatte der Offensivspieler jedoch in der Bundesliga. Für Wolfsburg, Leverkusen und Freiburg lief er fast 200-mal auf. Zuletzt spielte Mehmedi in der Türkei. Zudem ist Admir Mehmedi 76-facher Nationalspieler, dabei erzielte er 10 Tore. Er war an zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft dabei. In Erinnerung bleiben sicherlich auch die Interviews von Mehmedi. So sagte er vor dem Spiel gegen Real Madrid, dass er nicht da sei, um das T-Shirt zu tauschen. Bei der WM in Brasilien meinte er, dass es schwierig sei, mit den Leuten vor Ort zu kommunizieren, weil er kein Spanisch könne.

Nun plant Mehmedi die Karriere nach der Karriere. Er hat eine Ausbildung im Sportmanagement absolviert und will sich nun der Trainerausbildung annehmen.

Gregory von Ballmoos ist Sportredaktor. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.