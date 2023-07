Nato-Gipfel in Vilnius – Die Nato hält die Ukraine mit einer vagen Beitrittszusage hin Wolodimir Selenski ist verärgert. Die Nato nennt keinen Zeitplan für einen Beitritt und knüpft selbst eine mögliche Einladung für die Ukraine an Bedingungen. Stephan Israel aus Vilnius

Präsident Wolodimir Selenski zeigt sich bei einer Rede in Vilnius am Rande des Nato-Gipfels enttäuscht, dass sein Land keinen Beitrittstermin bekommen hat. Foto: Filip Singer (EPA)

Es gibt wohl kaum eine Hauptstadt in Europa, in der die Herzen stärker für die Ukraine schlagen als in Vilnius. Kaum ein Haus, das nicht mit einer Flagge in den Farben der Ukraine dekoriert ist. Ob sich die Staats- und Regierungschefs der Nato auf der Fahrt vom Flughafen zum Tagungszentrum vom Fahnenmeer der Solidarität beeinflussen lassen? Wolodimir Selenski schien da am Dienstag auf dem Weg in Litauens Hauptstadt schon seine Zweifel zu haben. Der Präsident der Ukraine erhoffte sich vom Gipfel eine unzweideutige Einladung ins Bündnis und musste plötzlich eine Enttäuschung befürchten.