Ralf Loose, noch sind zehn Runden, also ein knappes Drittel der Meisterschaft zu spielen. Dazu steht dem FCW mindestens ein Cupmatch bevor. Was also liegt in dieser Zeit realistischerweise noch drin?

Wir haben etwa 70 Prozent unserer Punkte daheim und auf Naturrasen gewonnen – und jetzt müssen wir bis Ende Saison in Wil, wo wir auch nur selten gewonnen haben, und auf Kunstrasen spielen. Also kann es nur darum gehen, unsere Bilanz dort zu verbessen. Aber klar ist, wir müssen die Sache annehmen wie sie ist. Das haben wir als Mannschaft schon immer getan – auch auf schlechtem Untergrund. Nur gegen GC haben wir in letzter Zeit auf Naturrasen verloren –und das nach guter Leistung auch noch unglücklich.