«Story Killers»-Interview über Cybersicherheit – «Natürlich sind wir in der Schweiz ein Ziel» Nach der Aufdeckung der Geheimtruppe «Jorge», die anbot, mit Desinformation Demokratien zu destabilisieren: Der Schweizer Sicherheitsexperte Nicolas Mayencourt sagt, wo unser Land verwundbar ist. Oliver Zihlmann

Cybersicherheits-Experte Nicolas Mayencourt. Foto: Christian Pfander (Tamedia)

Ein gehackter Top-Politiker, Angebote für Manipulationen von Wahlen gegen Geld, Armeen von falschen Profilen in den Sozialen Medien: Am Mittwoch Vormittag deckten Journalisten eine geheime Truppe um den Israeli «Jorge» auf. Sie bietet Politikern oder reichen Geschäftsleuten an ganze Demokratien weltweit mit Desinformation zu destabilisieren. Die monatelange Undercover-Recherche des Journalistenkonsortiums, zu dem auch der Tamedia Recherchedesk und ihr Partner Paper Trail Media gehört, trägt den Namen «Story Killers». Sie zeigt, wie ehemalige israelischen Agenten mit einer beunruhigend mächtigen Software Facebook und Twitter mit Fake-Profilen fluten und so Unruhen auslösen können – oder ganz gezielt in Mail- und Telegram-Konten von führenden Politikern gelangen und in deren Namen Nachrichten versenden.