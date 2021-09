Kolumne «Lomo» – Natürlich unnatürlich Bei aller Liebe zur Natur: Immer nur natürlich leben möchte der Landbote»-Kolumnist lieber nicht. Johannes Binotto

Hosen sind doch etwas völlig Unnatürliches, schreibt der «Landbote»-Kolumnist und spricht von «Hosenzwang». Foto: Walter Pfäffli

In den Diskussionen um die Ehe für alle, über die dieses Wochenende abgestimmt wird, höre ich vor allem dieses Schlagwort auf der Gegnerseite immer wieder: «unnatürlich!» Dass Männer Männer und Frauen Frauen heiraten wollten, das sei doch nicht natürlich, heisst es da im Brustton der heterosexuellen Entrüstung.

Und auch in den Pamphleten der Impfgegner wird gerne mit dem Vorwurf mangelnder Natürlichkeit Stimmung gegen Massnahmen gemacht. Eine Impfung, das sei doch der Natur ins Handwerk gepfuscht. Einen Mundschutz tragen – huch, wie unnatürlich. Damit haben die betreffenden Zeter- und Mordio-Schreier übrigens sogar recht.

Ganz überzeugend finde ich ihr Argument aber trotzdem nicht, denn bei aller Liebe zur Natur: Immer nur natürlich möchten wirs ja doch nicht haben. Wenn ich mir zum Beispiel bei einem Sturz den Kopf aufschlage, dann wäre es das Natürlichste, dass ich dabei verblute.

«Ich bin ziemlich froh, dass es Nadel und Faden gibt, mit denen man mich wieder zusammennähen kann.»

Trotzdem möchte ich in dem Fall aber dem Blut und der Natur nicht einfach freien Lauf lassen. Stattdessen bin ich ziemlich froh, dass es Nadel und Faden gibt, mit denen man mich wieder zusammennähen kann, obwohl doch das Zusammennähen etwas ganz Unnatürliches ist.

In dem Zusammenhang ist mir übrigens aufgefallen, dass es unter den Leuten, die sich im Namen der Natürlichkeit empören, zuweilen sogar solche gibt, die eine Brille tragen. Dabei sind doch Brillen gar nichts Natürliches! Oder wissen Sie von irgendeinem Tier, das natürlicherweise mit einer Brille ausgestattet ist?

Übrigens ist, so viel ich weiss, auch die Ehe zwischen Männern und Frauen nicht natürlich auf einem Busch gewachsen, sondern – halten Sie sich fest – von Menschen im Verlaufe der Kulturgeschichte erfunden und sogar immer wieder verändert worden!

Wissen Sie, was übrigens auch noch unnatürlich ist? Hosen! Ich jedenfalls habe Beweisfotos, dass ich nicht mit Hosen auf die Welt kam. Vielmehr habe ich dieses unnatürliche Bekleidungsstück durch elterlichen Hosenzwang aufgebrummt bekommen. Und heute? Da muss man ja sogar, wenn man ins Bundeshaus gehen will, etwas anhaben. Einfach füdliblutt wird man dort nicht reingelassen. Na, wenn das nicht ein unnatürlicher Eingriff in meine persönliche Freiheit ist! Wo soll das noch enden?

Demnächst werde ich wohl sogar für die Bahnfahrt ein gültiges Ticket brauchen und im Restaurant mit Geld mein Bier bezahlen müssen. Mit Geld! So was Unnatürliches!

