Revitalisierung in Wila – Natürlichere Töss – Kanton tauscht sich mit Betroffenen aus Der Kanton will die Töss naturnaher gestalten und den Hochwasserschutz sicherstellen. Gestartet wurde das Projekt nun mit einem Workshop für Betroffene. Andrea Thurnherr

Die Töss soll wieder vielfältiger werden. Mit einer naturnäheren Gestaltung erhofft sich der Kanton die Rückkehr von seltenen Tieren und Pflanzen. Foto: Enzo Lopardo

Die Töss soll natürlicher und sicherer werden. Mit einem Revitalisierungs-Projekt will der Kanton den Fluss aufwerten und gleichzeitig den Hochwasserschutz im Gebiet Wila verbessern. Das Projekt startete am Dienstag mit einem Workshop, wie der Kanton in einer Mitteilung bekannt gibt.

An diesem traf sich das zuständige Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) mit 13 Vertreterinnen und Vertretern von verschiedenen Interessengruppen. Wolfgang Bollack, Sprecher der Baudirektion, sagt dazu: «Ziel des Workshops war es, die diversen Anliegen der Bevölkerung von Wila rund um das Projekt möglichst breit zu erfassen.» Das diene als Basis für die eigentlichen Arbeiten am Projekt, welches das Amt nun starten wird. Am Workshop seien noch keine Entscheide gefallen, so der Kanton.