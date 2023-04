Geschichte des Katzensees – Naturjuwel und gleichzeitig Zürichs beliebteste Badewanne Der Katzensee soll die grösste Badetücherdichte Mitteleuropas aufweisen. Und gleichzeitig ist er Rückzugsort der Natur. Möglich machts eine 20 Jahre alte Schutzverordnung. Hélène Arnet

Baden im Katzensee 1973: Schon vor fünfzig Jahren war der Badeplatz an schönen Sommertagen überlaufen. Foto: Hans Witschi (Bildarchiv ETH)

Der von der Stadt Zürich ausgehende Siedlungsdruck hat nicht nur auf den Wohnungsmarkt Auswirkungen, sondern auch auf die Naherholungsgebiete. Zu einem der beliebtesten gehört der Badeplatz am Katzensee in Zürich-Nord. Das ist schon lange so.