Jubiläum in Flaach – Naturschutz, Freizeit und Erholung – zusammen seit zehn Jahren Am Samstag und Sonntag wird in der Steubisallmend am Rhein gefeiert. Im August 2011 wurde die vielseitige Freizeitanlage eingeweiht. Markus Brupbacher

Blick auf den TCS-Camping am Rhein, rechts das Gebäude des Naturzentrums Thurauen, in dem sich auch das Restaurant Rübis & Stübis befindet. Foto: Enzo Lopardo

Ein Camping, ein Naturzentrum, ein Freibad und ein Restaurant: In der Steubisallmend am Rhein bei Flaach entstand vor zehn Jahren eine grosse Freizeitanlage. Am kommenden Samstag und Sonntag, 21. und 22. August, findet deshalb ein Jubiläumsfest statt. An der Einweihung vom 20. August 2011 war auch die damalige Bundesrätin Doris Leuthard anwesend, denn: Das grösste Auenschutzgebiet des Schweizer Mittellands ist von nationaler Bedeutung.

Breites Festprogramm

Der TCS-Camping existiert bereits seit 1949, die Badi der Gemeinde Flaach nebenan seit 1961. Beide wurden auf das Jahr 2011 hin erneuert respektive ersetzt. Komplett neu entstand damals das Naturzentrum Thurauen mit dem Restaurant Rübis & Stübis, beide betrieben von der Stiftung Paneco mit Sitz in Berg am Irchel. Zur Stiftung gehören auch die Greifvogelstation sowie die Auffang- und Pflegestation für Orang-Utans in Indonesien.