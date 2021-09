Bildung in Winterthur – Naturwissenschaftliche Gesellschaft gewinnt Wissenschaftspreis Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur erhält den Cogito-Preis dafür, wie sie Wissenschaft spielerisch an Gross und Klein vermittelt. Tamara Stalder

Unter anderem für ihren Erlebnispfad beim Wildpark Bruderhaus erhält die NGW den Cogito-Preis 2021. Foto : Marc Dahinden

Für ihre Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen an Kinder und Erwachsene erhalten die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur (NWG) und die Aargauische Naturforschende Gesellschaft den diesjährigen Cogito-Preis. Speziell geehrt wird die NGW für ihre Kinderuniversität und ihr Kinderlabor, die Wissenschafts-Martinees sowie für den Erlebnispfad «Das Mammut erzählt».

Der Preis werde alle zwei Jahre an Projekte vergeben, die die Wissenschaftskommunikation unterstützten, teilte die Cogito Foundation mit. Das Preisgeld von 50’000 Franken geht je zur Hälfte an die zwei Gewinnerinnen. Die Preisverleihung ist öffentlich. Sie findet am 8. Oktober in der Aula der Universität Zürich statt.

