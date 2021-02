Russischer Strafvollzug – «Nawalny ist nun dort, wo er sein soll» Nach der Verlegung des Kreml-Gegners aus einer Moskauer Haftanstalt in ein Straflager hat Russlands Justizbehörde betont, dass er dort in Sicherheit sein werde.

Wo befindet sich der prominente Putin-Gegner Alexei Nawalny jetzt? Die genaue Antwort ist der russische Strafvollzug der Öffentlichkeit noch schuldig. Foto: Juri Koschetkow (Keystone/2. Februar 2021)

Wohin genau Alexei Nawalny hingebracht wurde, ist der Öffentlichkeit immer noch nicht bekannt. «Ich garantiere, dass es keinerlei Bedrohungen für seine Gesundheit und erst recht nicht für sein Leben gibt», sagte der Direktor der Behörde, Alexander Kalaschnikow, am Freitag der Agentur Interfax bloss. Nawalny könne im Lager auch Arbeit finden, wenn er das wünsche. Menschenrechtler hatten zuvor erklärt, Angst um den Oppositionspolitiker zu haben. Russlands Straflager sind berüchtigt für rohe Gewalt, Folter und auch Todesfälle.

Nawalnys Anwalt hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sein Mandant die Untersuchungsgefängnis in Moskau verlassen habe. Unterstützer kritisierten, dass weder sie noch Nawalnys Familie wüssten, wohin der 44-Jährige gebracht worden sei. Kalaschnikow erklärte lediglich, Nawalny sei auf Entscheidung des Gerichts nun «dort, wo er sein soll». (Vgl: Nawalny laut Anwalt aus Haft in Moskau verlegt).

Am vergangenen Samstag hatte ein Gericht Nawalnys Verurteilung zu mehreren Jahren Straflager bestätigt. Unter Anrechnung früherer Haftzeiten und eines mehrmonatigen Hausarrests könnte der Oppositionelle nach Berechnungen seiner Anwälte in rund zweieinhalb Jahren im Sommer 2023 freikommen. Nach seiner Festnahme im Januar sass Nawalny zunächst gut einen Monat in einer Moskauer Haftanstalt.

Die russische Justiz wirft Nawalny einen Verstoss gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren vor, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag auf ihn erholt hatte. Das Urteil steht im Westen als politisch motiviert in der Kritik. (Lesen Sie dazu unser Porträt über Nawalny: Er gibt sich nicht geschlagen).

SDA/fal