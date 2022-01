Schweizer Handballer – Nebel in Saporoschje und die EM-Frage Die Schweizer Handballer sind noch immer auf der Suche nach einem kleinen Ersatz für den Yellow Cup. Und sie spekulieren weiterhin auf einen EM-Start. Urs Stanger

Statt zu fünf Länderspielen während den letzten zwei Wochen kann das Nationalteam von Michael Suter im allerbesten Fall noch zu zwei Einsätzen antreten. Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Handball-Nationalmannschaft und vor allem die Leute, die sich um sie kümmern, erleben turbulente Tage: Kurz vor Weihnachten wegen eigener Corona-Fälle die Annullation der Länderspielreise nach Rumänien, am Dienstag die Absage des Yellow Cups in Winterthur und am Mittwoch die Ankündigung, dass am Freitag in Mannheim ein Testspiel gegen Deutschland ansteht.

Die Terminplanung ist damit noch nicht zu Ende. Eigentlich hätte die Schweiz am Samstag um 18 Uhr als kleinster Ersatz für den Yellow Cup in der Axa-Arena gegen die Ukraine spielen wollen. Daraus wird nun auch nichts. Die Ukraine, eines der vier ursprünglichen Turnierteams, sagte am Mittwoch die Reise in die Schweiz ab. Die offizielle Begründung: Ein Abflug sei nicht möglich, weil der Flughafen von Saporoschje von Nebel umhüllt sei.