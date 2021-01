Alkoholverkauf an Raststätten – Neben Kaffee und Gipfeli gibts neu auch Drinks Auf Autobahnen darf seit Anfang Jahr Alkohol verkauft werden. Die Raststätten Kemptthal und Forrenberg freut das. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung ist kritisch. Dagmar Appelt

Einkehren kann man derzeit nicht. Doch das Take-away-Angebot an der Autobahnraststätte Kemptthal ist gross. Foto: Marc Dahinden

Auf der Autobahn Alkohol verkaufen, das war bisher verboten. Seit Anfang des Jahres ist es den rund 60 Autobahnraststätten in der Schweiz nun aber erlaubt. So auch in den Raststätten Forrenberg und Kemptthal, wo das Angebot laut einer Shop-Mitarbeiterin bereits rege genutzt wird. Das Bundesparlament hat 2017 das über 50 Jahre alte Alkoholverkaufsverbot aufgehoben.





Motion forderte Wettbewerbsfreiheit Infos einblenden Das Alkoholverkaufsverbot auf Autobahnraststätten wurde aufgrund einer Motion der Kommission für Verkehr- und Fernmeldewesen des Nationalrates aufgehoben. Der Antrag erfolgte 2017 von drei Kommissionsmitgliedern aus SPV, FDP und CVP. Sie forderten, den Ausschank und Verkauf von Alkohol in Raststätten aus Gründen der Wettbewerbsfreiheit zu erlauben. Bis dahin hatten Sicherheitsbedenken das Parlament davon abgehalten, das seit 1964 geltende Verbot aufzuheben. Die Motion wurde auch vom Bundesrat begrüsst. Die meisten Unfälle in Zusammenhang mit Alkohol geschähen nicht auf Autobahnen, sondern innerorts, sagte die damalige Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP). (dt)