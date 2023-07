Anfrage zur Asylaufnahmequote – Neftenbacher Kantonsräte schlagen vor, Geflüchtete nach Punkten zu verteilen Die Betreuung von Geflüchteten bringe kleinere Gemeinden an Grenzen, finden drei Kantonsräte. Sie stellen dem Regierungsrat Fragen und hoffen auf eine «gerechtere Verteilung». Fabienne Grimm

Per 1. Juni hat der Kanton die Asylaufnahmequote erhöht. Gemeinden müssen mehr Geflüchtete aufnehmen als zuvor. Teilweise fehlt der Wohnraum, weshalb gewisse Gemeinden auch auf unterirdische Unterbringung zurückgreifen müssen. Symbolfoto: Marc Dahinden

Wie viele Geflüchtete eine Gemeinde aufnehmen muss, regelt im Kanton Zürich die Asylaufnahmequote. Per 1. Juni wurde sie von 0,9 Prozent auf 1,3 Prozent erhöht. Das heisst: Pro 1000 Einwohner müssen Gemeinden 13 Geflüchtete aufnehmen. Diese Verteilung auf Basis der Asylaufnahmequote sei unzureichend, finden die beiden Neftenbacher Kantonsräte Martin Huber (FDP) und Urs Wegmann (SVP). Dies, weil der Aufwand für die Betreuung je nach Fall sehr unterschiedlich ausfalle.

Gemeinsam mit SVP-Kantonsrätin Christina Zurfluh Fraefel aus Wädenswil haben sie deshalb eine Anfrage im Kantonsrat eingereicht. Darin schreiben sie, die Gemeinden fühlten sich mit den «grossen Herausforderungen immer öfters alleingelassen». «Insbesondere dann, wenn sie mit besonders schwierigen Fällen konfrontiert sind, welche immer wieder vorkommen.» Gerade in kleineren Gemeinde könne «ein einziger schwieriger Fall» das ganze System an die Grenzen bringen.

Vom Regierungsrat wollen sie deshalb wissen, nach welchen Kriterien die Geflüchteten auf die Gemeinden verteilt und wie die Kriterien gewichtet würden. Ausserdem fragen sie, ob sich der Regierungsrat die Einführung eines Punktesystems «für besonders schwere Fälle» vorstellen könne: Bei hoher Punktzahl würde die Asylaufnahmequote einer Gemeinde gesenkt, bei geringer Punktzahl erhöht.

Grösserer Einfluss bei kleinen Gemeinden

Auf Anfrage präzisiert Urs Wegmann, es gehe in erster Linie darum, Transparenz zu schaffen: «Wir wissen heute nicht, wie die Verteilung stattfindet.» So sei zum Beispiel nicht klar, ob der Kanton den Aufwand, den eine Person oder eine Familie für eine Gemeinde potenziell bedeute, überhaupt in irgendeiner Weise berücksichtige. «Ich bin mir fast sicher, dass er das nicht tut.»

Von verschiedenen Gemeindepräsidenten habe er die Rückmeldung erhalten, dass einzelne Personen oder Familien die Gemeinden immer wieder an ihre Grenzen bringen würden. «Es ist einfach nicht das Gleiche, ob man eine gut ausgebildete Familie aus Kiew unterbringt oder eine Familie, die weder lesen noch schreiben kann.» Konkrete aktuelle Beispiele seien ihm mehrere bekannt. Öffentlich wolle er diese aber nicht benennen.

Stattdessen verweist Wegmann auf den Fall Hagenbuch. Vor knapp zehn Jahren gelangte die Gemeinde landesweit in die Schlagzeilen. Eine drohende Steuererhöhung erklärte die damalige Hagenbucher Gemeindepräsidentin Theres Schläpfer (SVP) mit den Kosten, die durch eine eritreische Flüchtlingsfamilie verursacht würden. Dies, weil mehrere Kinder im Heim platziert werden mussten. Später stellte sich heraus, dass die Flüchtlinge nicht der einzige Grund für die Steuererhöhung waren.

«In einer Stadt wie Winterthur merkt man solche Fälle vielleicht weniger, aber in kleineren Gemeinden können sie das ganze System überfordern», sagt Wegmann. Ausserdem, so Wegmann, sei ihm gegenüber mehrmals der Verdacht geäussert worden, dass der Kanton «schwierige Fälle» auf jene Gemeinden verteile, die sich freiwillig meldeten, weil sie Plätze freihaben. «Uns sind Fälle bekannt, in denen Gemeinden, die sich kooperativ zeigen, problematische Familien erhalten haben», sagt Wegmann. «Wir wissen natürlich nicht, ob das Zufall ist oder ob das bewusst so gehandhabt wird.»

Punkte für Gemeinden

Die Idee des Punktesystems sei «noch überhaupt nicht ausgereift», sagt Wegmann. «Es bedürfte einer sorgfältigen Ausarbeitung, die in Zusammenarbeit mit dem Kanton erfolgt.» Wegmann sagt, es gehe «in keinem Fall» darum, einzelne Personen zu bewerten. «Nicht die Menschen würden Punkte erhalten, sondern die Gemeinden, gemessen an ihrem Aufwand.» Bei Gemeinden mit einer besonders hohen Punktzahl würde dann – geht es nach Wegmann – die Aufnahmequote gesenkt. Bei Gemeinden mit einer tiefen Punktzahl würde sie wiederum erhöht. «Die Idee ist eine ähnliche wie beim Finanzausgleich.»

