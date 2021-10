Fussball 3. Liga – Neftenbachs Talfahrt geht weiter Der FC Neftenbach bezieht mit einem 1:6 (1:2) gegen Phönix 2 die fünfte Niederlage in Serie. Die Winterthurer dagegen sind überraschend neuer Leader. Urs Kindhauser

Neftenbachs Goalie Felix Angstmann wird von Michel Egli (verdeckt) zum 2:0 bezwungen: Die Verteidiger Fabian Gnielka (links) und Yannick Widmer sind zu spät. Foto: Urs Kindhauser

Dem FC Neftenbach läuft es im Moment ganz und gar nicht. Das 1:6 am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Phönix Seen 2 war die fünfte Niederlage in Serie, die sechste im siebten Spiel. Mit dem Wechsel von der angestammten «Unterländer» Drittliga-Gruppe 4 in die «Schaffhauser» Gruppe 5 habe das nichts zu tun, sagt Arif Sabani, der dieses Jahr vom Assistenten des abgetretenen Daniel Fehlmann zum Cheftrainer aufgerückt ist. «Wir haben die ersten drei Partien richtig gut gespielt. Mit jeder Niederlage aber sinkt das Selbstvertrauen. Wir machen zu Beginn der Spiele Geschenke, müssen dann einem Rückstand hinterherlaufen und dann wird es immer schwieriger.»