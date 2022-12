Diskussion um Steuern in Neftenbach – Nein zu doppelt so hoher Steuersenkung In Neftenbach sollen die Steuern im nächsten Jahr sinken. Doch um wie viel? An der Gemeindeversammlung herrschte darüber Uneinigkeit. Fabienne Grimm

Im nächsten Jahr müssen die Neftenbacher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weniger tief in die Tasche greifen. Symbolbild: Moritz Hager

Zum Jahresende gibt es in Neftenbach gute Neuigkeiten: Finanziell gesehen, verläuft das Jahr 2022 für die Gemeinde wesentlich besser als erwartet. Das «rabenschwarze Bild», das der Kanton noch vor einem Jahr gezeichnet habe, habe sich nicht bewahrheitet, sagte der Finanzvorstand Urs Müller (SVP) am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung vor 90 anwesenden Stimmberechtigten. Weder die Steuern noch die Einnahmen durch den kantonalen Ressourcenausgleich seien eingebrochen.