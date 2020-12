Gruppierung aus Deutschland – Neonazi von «Atomwaffen Division» in den USA zu Haft verurteilt Mit Morddrohungen gegen Politiker hatte die rechtsextreme Gruppierung im Herbst des vergangenen Jahres in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Nun wurde ein amerikanisches Mitglied der «Atomwaffen Division» verurteilt.

In Seattle wurde am Mittwoch ein Mitglied der «Atomwaffen Division» verurteilt. (Symbolbild) REUTERS

Ein Mitglied der Neonazi-Gruppierung «Atomwaffen Division» ist in Seattle im US-Bundesstaat Washington zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Johnny Roman Garza (21) werde nach seiner Entlassung aus der Haft drei Jahre unter Aufsicht der Behörden gestellt, teilte das US-Justizministerium am Mittwoch mit. Garza hatte sich unter anderem schuldig bekannt, an einer Verschwörung zur Einschüchterung von Journalisten und Aktivisten beteiligt gewesen zu sein, die sich gegen Antisemitismus engagierten.

Garza gehört zu einer Gruppe von vier mutmasslichen Rechtsextremisten mit Verbindungen zur «Atomwaffen Division», die im vergangenen Februar festgenommen wurden. Gegen die anderen drei Angeklagten erging noch kein Urteil. In der Mitteilung hiess es, Garza sei nicht die treibende Kraft hinter der Verschwörung gewesen, habe sich daran aber «enthusiastisch» beteiligt.

Die «Atomwaffen Division» war in Deutschland im Herbst vergangenen Jahres wegen Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth bekannt geworden. Das Bundesinnenministerium hatte damals mitgeteilt, die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgten die Aktivitäten dieser Gruppierung sehr intensiv. Erstmals sei die Gruppe den Behörden im Juni 2018 aufgefallen. Es gebe Anhaltspunkte für Aktivitäten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

SDA