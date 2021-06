Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Nervenkitzel am Albanifest Wegen der Corona-Epidemie verpasst Winterthur das 50-Jahr-Jubiläum des Albanifestes. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Andres Betschart

Fahrgeschäft «Mirage» am Albanifest 1972 in der Steinberggasse. Eines von über 60‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Lajos Kotay, bildarchiv.winterthur.ch

Schon das zweite Jahr ohne Albanifest – und dabei wäre doch dieses Jahr das 50-Jahr-Jubiläum zu feiern. So ein Jammer! Blicken wir drum zurück auf bessere Zeiten, als Corona nur ein Bier im fernen Mexiko war und die Männer ihre Damen noch in Rollkragenpulli und Veston ans Albanifest ausführten.

Der gemeinsame Höhenflug in der «Mirage» in der Steinberggasse kostete 1972 einen lumpigen Franken pro Person; allerdings waren Schub und Flughöhe für das heutige Verständnis eher bescheiden. Das Schaffhauser Schaustellerpaar Rino und Margrit Mathys-Fehlmann schaffte das Fahrgeschäft «Mirage» 1962 an. Der Name des modernen Kampfjets versprach damals Dynamik, Tempo und Nervenkitzel.

«Zehn Jahre später verband man die Mirage eher mit dem politischen Skandal rund um die Beschaffung der Flugzeuge für die Schweizer Armee.»

Zehn Jahre später verband man ihn aber eher mit dem politischen Skandal rund um die Beschaffung der Flugzeuge für die Schweizer Armee. Und auch die Anlage selbst war in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr dem Zeitgeist.

Die Familie Mathys-Fehlmann (heute Büttiker-Mathys) verkaufte die «Mirage» daher kurz nach dem Albanifest 1972 und schaffte dafür ihren ersten «Baby-Flug» an: Statt Kampfjets drehten nun putzige Flugzeuge, Comicfiguren und Piratenschiffe ihre luftigen Runden, womit das Zielpublikum definiert war.

Für den richtigen Nervenkitzel wurden bald ganz andere Fahrgeschäfte zuständig: furchterregende Installationen wie etwa seit 2019 der «Phönix», der die Mutigen kopfüber mehr als 20 Meter hoch in die Luft wirbelt und sie dabei noch im Kreis drehen lässt. Nächstes Jahr dann wieder. Versprochen!

