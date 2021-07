Sommertheater in Winterthur – Nervensäge trifft auf Biedermann Mit «Bleib doch zum Frühstück» zeigt das Sommertheater eine feinsinnige Sommer- und Liebeskomödie, die zum Nachdenken anregt. Aber natürlich auch zum Lachen. Alex Hoster

Der biedere Nachbar George (Fabian Goedecke) lässt sich vom hochschwangeren Hippiemädchen Louise (Katarina Schmidt) auf der Nase herumtanzen. Foto: Beat Märki

So eine Nervensäge! Das Hippiemädchen Louise marschiert bei ihrem biederen Nachbarn George einfach mir nichts, dir nichts in die Wohnung, denn in der WG einen Stock höher hat es Knatsch gegeben und sie ist ausgezogen. Nun steht sie da, hochschwanger, mit Sack und Pack – und schlechten Manieren: Sie duzt ihren selbst gewählten, überrumpelten Gastgeber konsequent, flätzt sich auf sein Sofa, mäkelt herum, schnappt sich sein Essen ... eine wahre Plage.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der eingefleischte Junggeselle ist zwar schockiert (das Publikum denkt sich: «Das geht doch nicht!»), aber sprachlos: George, dieses Weichei, unternimmt nichts. Das nervt fast ebenso sehr (innerlich ruft das Publikum: «Jetzt wirf sie endlich raus!»).