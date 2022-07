Pfadi Andelfingen im Bundeslager – Nervosität und Staunen beim Einzug ins Bula Zwei Wochen lang sind im Goms 30’000 Pfadis aus der ganzen Schweiz im Lager. Leiterinnen der Pfadi Andelfingen erzählen, wie sie den ersten Tag im «Mova» erlebt haben. Elena Stäuber , Carla Herren

Ein dreistöckiger Turm mit Aufenthaltszelt: Die Leiterinnen und Leiter der Pfadi Andelfingen sind seit Mittwoch am Aufbauen. Foto: PD

Wir trafen uns sehr früh, nämlich um halb sechs, am Bahnhof in Andelfingen. Trotzdem hielt sich die Müdigkeit in Grenzen – wir waren alle ein wenig nervös und gespannt, was uns im Bula erwarten wird. Niemand konnte sich richtig vorstellen, wie ein Lagerplatz mit 30’000 Menschen aussieht – und wie sich das Zusammenleben gestalten wird.

Lagertagebuch aus dem Bula, Folge 1 Infos einblenden Über 30’000 Pfadis sind für zwei Wochen im Bundeslager «Mova» im Goms. Jeden Tag berichten Teilnehmende aus Winterthur und Umgebung, wie sie das grösste Jugendlager der Schweizer Geschichte erleben.

Von Andelfingen gings nach Zürich und dann mit Extrazug und Postauto weiter nach Göschenen, Andermatt und Ulrichen. Als wir die ersten Zelte und Türme sahen, stieg die Vorfreude noch etwas mehr. Kurz vor Mittag trafen wir auf dem Lagergelände ein. Mit dem schweren Lagergepäck auf dem Rücken und einem Knurren im Magen liefen wir staunend über das Gelände bis zu unserem Lagerplatz.

Aussichtsturm und Riesenrad

Von weitem sahen wir schon den Turm, den unsere stärksten Leitenden in den vergangenen Tagen aufgebaut hatten. Sie waren schon am Mittwoch angereist und haben drei Tage lang Löcher gegraben, Stämme geschleppt und Blachen geknüpft.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben einen dreistöckigen Turm mit Aufenthaltszelt und integrierter Küche. Von der obersten Plattform kann man viele weitere Bauten anderer Abteilungen bestaunen (unsere gefallen uns aber natürlich am besten).

Blick vom Lagerturm der Pfadi Andelfingen über die Zeltstadt im Goms. Foto: PD

Nach dem Lunch gingen wir auf Entdeckungstour auf dem Planeten Mova. Wir kamen aus dem Staunen fast nicht mehr heraus: Ein Riesenrad, diverse Shops und Cafés und noch vieles mehr – und trotzdem haben wir noch lange nicht alles gesehen. Nach all diesen Eindrücken sind wir am Abend müde und glücklich in unsere Schlafsäcke geschlüpft und freuen uns auf alles, was noch kommt.

Accara v/o Elena Stäuber

Yema v/o Carla Herren

