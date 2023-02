Nestlé hat keine Pläne, sich ganz aus Russland zurückzuziehen. «Wir haben keine Pläne, das gesamte Geschäft in Russland abzuschreiben», sagte Firmenchef Mark Schneider. Vergangenes Jahr hatte Nestlé die Produktion in Russland mit Ausnahme lebenswichtiger Güter gestoppt. Jüngst geäusserte Kritik in den Medien, wonach Produkte von Nestlé in Russland weiterhin verfügbar seien, kommentierte Schneider mit den Worten: «Wir haben genau das umgesetzt, was wir angekündigt hatten.»

Man konzentriere sich in Russland nun auf den Verkauf lebensnotwendiger Lebensmittel und medizinischer Produkte. Die Nachfrage nach solchen «Basisprodukten» sei nach wie vor hoch, in einigen Kategorien habe das Verkaufsvolumen sogar zugelegt.

Konzernchef Mark Schneider hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entlohnung von rund 10,3 Millionen Franken inklusive Pensionskassen­beiträgen erhalten. Das sind 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr (10,6 Mio.). Vor allem die kurzfristigen Boni waren im Vorjahr noch leicht höher ausgefallen, wie aus dem am Donnerstag publizierten Vergütungsbericht hervorgeht.

Die gesamte Konzernleitung erhielt 57,8 Millionen Franken, nach 48,5 Millionen Franken im Vorjahr. Allerdings zählt das Management­gremium seit dem letzten Jahr auch zwei Mitglieder mehr, da die Verantwortlichen der neuen Regionen Greater China und Nordamerika aufgenommen wurden.

Das Honorar für die 13 Mitglieder des Verwaltungsrats (ohne Konzernchef Schneider) belief sich ähnlich wie im Vorjahr auf 9,6 Millionen Franken, wovon wiederum 3,5 Millionen an Verwaltungsrats­präsident Paul Bulcke gingen. (SDA)