200 Mitarbeitende ziehen um – Netcloud verlegt Hauptsitz von Winterthur nach Seuzach Die IT-Firma baut ein neues Bürogebäude in Oberohringen und zieht per Ende 2023 aus Töss weg. Nicole Döbeli

145 Mitarbeitende aus Winterthur und weitere 40 aus Bassersdorf ziehen nach Seuzach. Foto: Hector Egger

Das IT-Unternehmen Netcloud baut einen neuen Hauptsitz in Oberohringen. Bisher war es in Töss im Nägelsee beheimatet. Zum Umzug Ende 2023 komme es unter anderem, weil die Firma konstant gewachsen sei, schreibt das Portal Inside IT.