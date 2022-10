Überwacher von Überwachungskameras – Netflix des Realen Der Schweizer Fotograf und Künstler Kurt Caviezel kennt Links zu 100’000 Webcams – und kann ihre Bilderströme lesen.

Ewa Hess

Die Überwachungskameras sind stets dabei, natürlich auch beim Liftfahren. Foto: Kurt Caviezel

Sie sind überall, doch wir haben uns so an sie gewöhnt, dass wir sie nicht mehr sehen: die Überwachungskameras. Ob im Eingangsbereich des Shoppingcenters, bei der Einfahrt zur unterirdischen Garage, im Korridor, auf dem Dach, vor der Tür oder in der Landschaft mit Fokus auf die verschneite Piste, sie sind die Wächter unserer Freuden und Ängste. Noch weniger, als wir sie sehen, denken wir daran, dass die Bildströme der Kameras ja irgendwie verschickt werden müssen. Doch genau darum heissen die Dinger Webcams, ihre Bilddaten surren unablässig durchs Internet.