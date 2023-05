Kolumne Landluft – Neu denken, bitte! Manchmal ist es angebracht, längst Erfundenes zu hinterfragen. Und möglicherweise entsteht daraus sogar ein Start-up.

Almut Berger

Die «Landluft» ist eine Kolumne des Ressorts Region Winterthur und wirbelt alles wild durcheinander. Illustration: Ruedi Widmer

Im Kemptthaler «Valley» sind zwei Tüftler angetreten, die Welt der Hundekot-Entsorgungssysteme zu revolutionieren. Die beiden Hündeler hatten sich darüber geärgert, dass Robidog & Co. oftmals mit Fremdmüll – nun ja – zugemüllt werden. Und sich kurzerhand daran gemacht, Josef Rosenasts Erfindung von 1981 neu zu denken. Das Ergebnis ist der «Doggy Slide», eine Art Rutsche nur für Doggys Hinterlassenschaften.

Das bringt mich zu weiteren Erfindungen, die man mal neu denken könnte. Beispielsweise den TMP Paper Collector. 1989 von Willi Glaeser kreiert, schaffte es der metallene Altpapiersammler bis ins Museum of Modern Art – und in viele Haushalte.

So auch in den meinen. Hier sammelt er vom «Landboten» über den Tagi bis hin zum Regio brav alles ein, was sich an Altpapier einfindet. So weit, so durchdacht. Gehts dann aber ans Zusammenschnüren der Sammlung, muss jedesmal ein Handlanger her, dessen (Zeige-)Finger die Schnur respektive den Knoten so lange arretiert, bis ich diesen fest angezogen habe.

Oder das Münzpfandschloss an den Poschtiwägeli von Migros & Co. aus den 80ern. Wer hat in Zeiten von Twint noch Münz im Sack? Eben. Und der Bostitch, 1867 (!) zum Patent angemeldet. Allein auf der «Landbote»-Redaktion stehen acht Exemplare rum. Und alle sind sie leer. Immer. Warum? Weil niemand Bock hat, neue Heftklammern in die enge Beladeschiene zu friemeln.

Anders hingegen der Sparschäler Rex aus dem Jahr 1947. Dass ich mir kürzlich mit Alfred Neweczerzals Design-Ikone beim Kartoffelschälen ein halbes Fingerbeeri abgesäbelt hab, liegt ausschliesslich an meiner Schusseligkeit. Und ist deshalb auch kein Fall für ein Start-up, sondern – die Hausapotheke!



Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

