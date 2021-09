Zürcher Regierungsrat beschliesst – Neu gilt in Spitälern und Heimen eine Zertifikatspflicht Pflegerinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie ein Spital oder Alters- und Pflegeheim betreten. So sollen Patientinnen und Bewohner geschützt werden.

Wegen der Corona-Pandemie ist der Zutritt zu den Zürcher Spitälern nur begrenzt möglich. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wie sich die Corona-Pandemie in den kommenden Wintermonaten entwickelt, ist noch offen. Für den Zürcher Regierungsrat ist aber klar, dass ein erneutes Besuchsverbot nicht mehr in Frage kommt. Für Patientinnen und Patienten in Spitälern sowie für Bewohnende von Heimen sei der soziale Austausch bei Besuchen sehr wichtig.

Um die besonders gefährdeten Personen in den Gesundheitsinstitutionen vor einer Infektion zu schützen, führt er per 4. Oktober die Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher sowie die Zertifikats- oder Testpflicht für Mitarbeitende ein. Dies teilte er am Freitag mit.