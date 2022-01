Grosser Tag fürs Kantonsspital Winterthur – Neubau für Frauen, Kinder und Gutbetuchte ist parat Mit viel Politprominenz wird heute Freitag der KSW-Neubau feierlich eingeweiht. Auch die Bevölkerung kann das neue Gebäude besichtigen – allerdings nur online. Thomas Münzel UPDATE FOLGT

Das KSW wünscht sich mehr Zusatzversicherte: Im Neubau des Kantonsspitals (im Vordergrund) gibt es 150 Einbettzimmer, 20 Zweierzimmer sowie 32 Zimmer mit drei oder vier Betten. Foto: Kantonsspital Winterthur

Jetzt ist es endlich so weit: Nach rund zehn Jahren Planungs- und davon fünf Jahren Bauzeit ist der Neubau des Kantonsspitals Winterthur fertiggestellt – und somit für die Eröffnung bereit. Damit sei einer «der grössten Meilensteine in der Geschichte des Kantonsspitals erreicht», heisst es vonseiten der Spitalleitung. In Betrieb genommen wird der Neubau zwar erst am 4. Februar, doch offiziell eingeweiht wird er bereits heute Freitag. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.