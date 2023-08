Neubau beim Balgrist – So sieht es im neuen Zürcher Kinder­spital aus In gut 14 Monaten zieht das Kispi in den Neubau beim Balgrist. Jetzt startet das Spital eine Kampagne, denn es baucht mehr Personal. Liliane Minor

Viel Holz: So präsentiert sich das neue Kispi von aussen. Die Patientenzimmer sind im zweiten Stock untergebracht. Foto: Jonathan Labusch

Am 2. November 2024 ist es so weit: Dann gehen die 200 Betten im neuen Kinderspital in Betrieb. Die kleinen Patientinnen und Patienten, die zu dem Zeitpunkt in Spitalpflege sind, ziehen um.