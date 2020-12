Fahrplanwechsel Stadtbus Winterthur – Neue Abfahrtszeiten ab Sonntag Am 13. Dezember wechselt der Fahrplan. Änderungen gibt es vor allem im Verkehr zwischen Oberwinterthur und Wiesendangen. Jonas Keller

Die Buslinie 610 hat ab Sonntag einen neuen Fahrplan. Auch sonst kann es zu kleinen Änderungen kommen. Foto: Madeleine Schoder

Ab diesem Wochenende fahren die öffentlichen Verkehrsmittel wieder anders. Der Fahrplanwechsel vom kommenden Sonntag, 13. Dezember, bringt allerdings für die Stadtbusse keine wesentlichen Umstellungen, wie die Stadt mitteilt. Ändern werden sich vor allem die Abfahrtszeiten von Oberwinterthur nach Wiesendangen.

Anschluss an S12

Ab 21 Uhr fährt die Linie 610 neu jeweils zwischen zehn und fünfzehn Minuten früher. Konkret ändern die Abfahrtszeiten am Bahnhof Oberwinterthur auf 21.23 Uhr sowie ab dann jeweils um 12 vor und 18 nach bis um 23.48 Uhr. Auf allen anderen Haltestellen der Strecke kommt es zu entsprechenden Verschiebungen der Abfahrtszeiten. Mit der Änderung soll der Anschluss an die S29 in Oberwinterthur gewährleistet sein und somit auch der Anschluss an die S12 am Hauptbahnhof Winterthur.

Bei weiteren Linien kann es zu kleinen Anpassungen der Abfahrtszeiten kommen. Die Stadt empfiehlt den Nutzerinnen und Nutzern des öffentlichen Verkehrs, ihre Verbindungen zu überprüfen. Es könne ausserdem aufgrund der Pandemie-Situation weiter zu kurzfristigen Anpassungen kommen.