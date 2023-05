Weisslingen – Neue Aussenbeleuchtung für den Schulcampus Der Gemeinderat hat einen Kredit von 190’000 Franken abgesegnet. Almut Berger

Teile des Weisslinger Schulcampus sind heute ungenügend ausgeleuchtet. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die Arealbeleuchtung der Schule Weisslingen soll erneuert werden. Der Gemeinderat hat dafür einen Kredit von 190’000 Franken freigegeben, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Die Aussenbeleuchtung des Schulcampus genüge den heutigen Anforderungen nicht mehr. So würden verschiedene Areale ungenügend oder gar nicht ausgeleuchtet, was die Sicherheit massiv beeinträchtige. Dazu seien die Installationen «wahre Stromfresser» und etliche Teile nicht mehr erhältlich, was die Instandhaltung zusehends schwieriger mache. Mit der Projektleitung wurde die Firma lightpeak, Dübendorf, betraut.

