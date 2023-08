A1 bei Seuzach – Neue Betreiber für die Raststätten Forrenberg gesucht Der Kanton Zürich hat die Raststätten Forrenberg Nord und Süd per 2025 neu ausgeschrieben. Autogrill als bisherige Betreiberfirma muss sich neu bewerben. Nicole Döbeli

2014 holte Autogrill im Forrenberg Burger King dazu. Foto: Madeleine Schoder

Die Konzessionen für die beiden Raststätten Forrenberg Nord und Süd laufen aus, der Kanton Zürich hat sie deshalb regulär neu ausgeschrieben. Per 1. Januar 2025 sucht er neue Betreiber. Derzeit ist auf beiden Seiten der A1 das italienische Unternehmen Autogrill tätig, dass sich auf Systemgastronomie und Handel an Autobahnen und Flughäfen spezialisiert hat. 2014 gleiste Autogrill zudem eine Zusammenarbeit mit Burger King auf, der seither ebenfalls auf beiden Seiten der Strasse eine Fast-Food-Filiale führt. Im gleichen Jahr gab die Supermarktkette Spar eine Premiere, als sie die schweizweit erste Expressfiliale an einer Autobahn eröffnete.