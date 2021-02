Bibliotheken in Winterthur – Neue Bibliotheken-Leiterin bestimmt Ab September übernimmt Franziska Baetcke den Bereich Winterthurer Bibliotheken. Die Kulturmanagerin wird Nachfolgerin von Hermann Romer, der nach 26 Jahren in Pension geht. Elisabetta Antonelli

Franziska Baetcke wird Bereichsleiterin Winterthurer Bibliotheken. Foto: PD

Die Bibliothek ist längst keine stille Studierstube mehr, sondern viel eher eine Werkstatt. Es wird gelesen, aber auch gebastelt, musiziert und gespielt. Ab September 2021 wird eine neue Leiterin den Bereich der Winterthurer Bibliotheken übernehmen. Der Stadtrat hat die Kulturmanagerin Franziska Baetcke zur neuen Leiterin des Bereichs Winterthurer Bibliotheken gewählt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Bibliotheken sind im Kulturdepartement angesiedelt.

Baetcke studierte in Basel und Berlin Kunstgeschichte, neuere deutsche Literatur und Philosophie. Sie arbeitete 20 Jahre als Journalistin im Kulturbereich bei SRF und war dort von 2011 bis 2016 stellvertretende Abteilungsleiterin Kultur. Seit 2016 ist sie Stiftungsdirektorin von Bibliomedia Schweiz und verantwortlich für die strategische Führung der schweizweit tätigen Stiftung. In dieser Funktion habe Batecke bereits einiges für die öffentlichen Bibliotheken in der Schweiz bewegen können.

Hermann Romer geht nach 26 Jahren in Pension

Baetcke übernimmt den Posten des langjährigen Bereichsleiters Hermann Romer, der nach 26 Jahren in Pension geht. Romer habe den Wandel innerhalb der Winterthurer Bibliotheken forciert und die Institution zu einem «Haus des Wissens» gemacht, lobt der Stadtrat seiner Medienmitteilung: «Einem innovativen und visionären Ort des Austausches sowie der Kultur- und Wissensvermittlung.» Bis Baetcke ihre Stelle antritt, wird Jörg Mühlemann, Leiter Stadtbibliothek Winterthur, die Leitung des Bereichs Winterthurer Bibliotheken übernehmen.