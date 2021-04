Wechsel bei Eskimo Textil – Neue Chefin an der Firmenspitze Nina Strapp-Aemissegger ist neue Geschäftsführerin der Eskimo Textil AG in Turbenthal. Die 33-Jährige leitet das Familienunternehmen in fünfter Generation. Rafael Rohner

Nina Strapp-Aemissegger freut sich auf ihre neue Rolle. Foto: PD

Mit der Pensionierung des aktuellen CEO Josef Schifferle übernimmt Nina Strapp-Aemissegger per 1. April die Leitung bei der Eskimo Textil AG, die ihren Hauptsitz in Turbenthal hat. Josef Schifferle war 50 Jahre beim Familienunternehmen tätig. Verwaltungsratspräsident Christian Bidermann freut sich gemäss Mitteilung der Firma sehr, «dass wir mit Nina Strapp-Aemissegger eine erfahrene Führungsperson an Bord haben».

Nina Strapp-Aemissegger war zuletzt operative Leiterin bei der Hutter Consult AG, die Beratungen im digitalen Marketing anbietet. Zuvor leitete sie eine Online-Marketing-Agentur in Winterthur mit 25 Mitarbeitenden. Strapp-Aemissegger studierte International Management an der ZHAW und sammelte Erfahrungen in Amerika und Kolumbien.

Sie bringe das nötige Wissen mit, um die Eskimo Textil AG erfolgreich zu positionieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem freue sich die Firma sehr, dass mit ihr erstmals eine Frau im Verwaltungsrat an der operativen Spitze des Unternehmens sei.

Vorwärts bei der Digitalisierung

Die Eskimo Textil AG besteht seit 1854 und hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte von einem Textilproduzenten mit einst über 500 Mitarbeitenden in den Fabriken Pfungen und Turbenthal zu einem Textilhandel mit Liegenschaftsverwaltung gewandelt. Nebst dem Verkauf von Textilien im Fabrikladen in Turbenthal vermietet das Unternehmen heute Wohn- und Gewerberäume in Turbenthal und Pfungen.

Die 33-jährige Nina Strapp-Aemissegger leitet die Eskimo Textil AG in fünfter Generation. Foto: PD

Nina Strapp-Aemissegger wird gemäss Mitteilung sicherstellen, dass sich die Digitalisierung des Unternehmens weiterentwickelt. Strapp-Aemissegger lässt sich mit den Worten zitieren: «Ich freue mich sehr auf diese neue Rolle – und die Möglichkeit, mit Begeisterung und Passion unser Familienunternehmen voranzutreiben.»

Der Vater von Nina Strapp-Aemissegger, Ralph Aemissegger, hatte die Firma in vierter Generation geführt. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Ururgrossvater Oskar Wagner.

Fehler gefunden?Jetzt melden.