Finanzamt in Winterthur – Neue Chefin bestimmt Petra Oberchristl wird die neue Leiterin des Finanzamts der Stadt Winterthur. Sie tritt ihre Stelle am 1. Oktober an. Elisabetta Antonelli

Petra Oberchristl leitet ab Oktober das Finanzamt der Stadt Winterthur. Foto: PD

Das Finanzamt der Stadt Winterthur wird bald von einer Frau geführt. Petra Oberchristl tritt ab Oktober 2020 die Nachfolge von Reto Stuppan an, der die Stadtverwaltung Ende Februar verlassen hat. Oberchristl ist 43 Jahre alt und gebürtige Österreicherin, wie die Stadt mitteilt. Sie wohnt mit ihrem Partner und ihrem fünfjährigen Sohn in Thalwil. Seit September 2019 arbeitet sie bei der Stadt Wädenswil in der Finanzabteilung. Zuvor war sie während 15 Jahren bei der Stadt Linz in Österreich tätig, wo sie unter anderem für Finanzen zuständig war und später das Finanzamt leitet. Oberchristl hat an der Universität Wien Volkswirtschaft studiert und einen MBA in Finanzmanagement an der Universität Linz absolviert.