Corona in Winterthur – Neue Corona-Fälle an Winterthurer Schule Nachdem sich bereits Ende August mehrere Schülerinnen und Schüler in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert hatten, trifft es nun eine Klasse im Schulhaus Heiligberg. Thomas Münzel

Seit Ende letzter Woche befindet sich eine Sekundarschulklasse des Schulhauses Heiligberg in Quarantäne. Foto: Stefan Schaufelberger

In einer Sekundarschulklasse im Schulhaus Heiligberg sind mehrere Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der schulärztliche Dienst Winterthur bestätigte am Montagabend gegenüber dem «Landboten», dass sich die Klasse «seit Ende letzter Woche in Quarantäne befindet». Die Quarantänemassnahmen seien durch das Contact Tracing Zürich angeordnet worden.