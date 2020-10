Kaum steht das Baugerüst – Neue Einfamilienhäuser in Elgg sind sehr gefragt Auf einem schmalen Landspickel in der Elgger Kernzone baut Architekt Andreas Gabathuler vier Reihenhäuser und ein Doppeleinfamilienhaus. Nicole Döbeli

Hohe Fenster mit Klappläden aus Holz und Giebeldächer sollen an die traditionellen Flarzhäuser in der Region erinnern. Visualisierung: Gabathuler und Partner Architekten AG

«Auf diesem Grundstück haben schon andere probiert zu planen, aber es ist nicht ganz einfach», sagt Andreas Gabathuler. Sein Büro Gabathuler und Partner Architekten AG hat nun aber vor einigen Tagen ein Baugesuch für sechs Einfamilienhäuser an der Elgger Schwimmbadstrasse eingereicht.

Es handle sich um ein schmales, längliches Grundstück in der Kernzone, wo heute noch ein Wohnhaus mit Stall steht. Diese Gebäude sollen abgebrochen und vier Reihenhäuser und ein Doppeleinfamilienhaus gebaut werden. «Die Bauordnung sieht Giebeldächer und hochrechteckige Fenster vor», sagt Gabathuler. Die neuen Gebäude sollen sich zum einen in die Umgebung einfügen und attraktiv wirken, andererseits ist Verdichtung auch in Elgg ein Thema.