Filmfestival Venedig – Neue Fellini-Fantasien dank künstlicher Intelligenz Wie bringt man menschliches Know-how und künstliche Intelligenz zusammen? Der Film «Fellini Forward» setzt einen neuen Massstab. Hans Jürg Zinsli

Zwischen Traum und Realität: Federico (Simone Coppo) im Film «Fellini Forward». Foto: Campari Official

Braucht es heutzutage eigentlich noch Filmregisseure? Inzwischen ist es in diesem Business ja gang und gäbe, in verschiedenen Stadien auf künstliche Intelligenz (KI) zurückzugreifen. Das reicht von Marketinganalysen bezüglich Publikumsverhalten über komplexe Visualisierungen (Marvel-Bösewicht Thanos) bis zu sogenannten Deepfakes, wenn etwa Italiens Starschauspielerin Ornella Muti in einem Video in Szenen auftritt, die sie selbst nie gespielt hat.

Am Festival von Venedig, das sich seit Jahren mit verschiedenen Formen von Virtual Reality befasst, tat sich nun diesbezüglich eine interessante Schnittstelle auf: Der Hauptsponsor Campari hat zur Premiere von «Campari Red Diaries 2021: Fellini Forward» geladen, einem Film, der zu weiten Teilen von verschiedenen KI errechnet, geschrieben und inszeniert wurde.