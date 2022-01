Gastronomie in Winterthur – Neue Flexitarier-Beiz und Self-Check-in-Hotel im Neuwiesenquartier Mit dem 70/30 und dem Perron 10 werden bald ein neues Restaurant und ein Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs eröffnet. Till Hirsekorn

Frisch montiert: Die Schilder des neuen Restaurants 70/30 im Neuwiesenquartier. Das 70/30 wird voraussichtlich am 7. Februar eröffnet. Foto: Marc Dahinden

In die Liegenschaft an der Ecke Wartstrasse/Neuwiesenstrasse kehrt bald wieder Leben ein. In drei Wochen wird im Parterre ein neues Restaurant eröffnet und im April folgt in den oberen Stockwerken die Einweihung eines Businesshotels mit 43 Zimmern.



Beim Restaurant 70/30 ist der Name Programm: 70 Prozent des Angebots ist vegan oder vegetarisch, 30 Prozent mit Fleisch – ein eigentliches Flexitarier-Restaurant. «Wir wollen mit der Zeit gehen, aber niemanden ausschliessen», sagt Julius Pozon, der das Projekt begleitet.

Hotel mit Self-Check-in

Im 70/30 gibt es kein À-la-carte-Menü, sondern ein Selbstbedienungsbuffet mit 50 Menüs . Einmal pro Monat gibt es eine Spezialwoche mit kulinarischem Schwerpunkt: Mal philippinisch, dann neapolitanische Spezialitäten oder tibetisch: «Wir versuchen, immer wieder zu überraschen», sagt Pozon. Preislich liege man mit 4 Franken pro 100 Gramm etwa auf Tibits-Niveau. Das Interieur werde bunt mit drei verschiedenen Farb- und Möbelbereichen.