Gemeinde Elgg – Neue Fotovoltaikanlage hat dreimal mehr Leistung Die Anlage auf dem Dach des Elgger Werkgebäudes musste ersetzt werden. Nicole Döbeli

Die neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Elgger Werkgebäudes belegt eine Fläche von 905 Quadratmetern und erzeugt dreimal mehr Leistung als ihre Vorgängerin. Der erwartete Jahresertrag von 140 Megawattstunden reiche aus, um mit einem durchschnittlichen Familien-Elektroauto 17-mal um die Welt zu fahren, teilt die Energiegenossenschaft Elgg mit.

Die Genossenschaft fördert und realisiert Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien in und um Elgg. Ihre erste PV-Anlage wurde 2011 auf dem Dach des Werkgebäudes in Betrieb genommen. Sie erzeugte einen Jahresertrag von 58 Megawattstunden und deckte damit den Bedarf von 14 typischen Einfamilienhäusern. Weil das Dach in einem schlechten Zustand war, musste 2023 die gesamte Dachhaut erneuert werden. Die Genossenschaft sah sich gezwungen, die bisherige PV-Anlage zu demontieren. Die Module sollen auf der kleinen Reithalle wiederverwendet werden.

Auf den Dächern der Sekundar- und der Primarschule baut die Genossenschaft ebenfalls Anlagen. Ihre Stromproduktion wird sie damit fast verdoppeln.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

