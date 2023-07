Immobilien in Winterthur – Neue Geschäftsführerin bei Terresta Claudia Siegle übernimmt ab November die Leitung der Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG. Ihr Vorgänger tritt aufgrund einer Neuorganisation zurück. Jonas Keller

Terresta will ihre Altstadt-Liegenschaften schrittweise renovieren. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die Immobilienspezialistin Claudia Siegle wird per 1. November neue Leiterin für den Bereich Immobilien bei der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG). Das hat die Stiftung am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gegeben. Damit sind die Führungsgremien der SKKG und deren Unterorganisation Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG wieder komplett.

Der vorherige Geschäftsführer, Hans Rupp, hatte seine Stelle erst Anfang 2022 angetreten. Im Zuge einer Neuorganisation entschied er sich zum Rücktritt, wie die SKKG im März mitteilte. Folge der Neuorganisation ist, dass die Terresta sich künftig auf die Immobilienentwicklung und -bewirtschaftung konzentriert, während die Finanzen und die Informatik vom neuen Bereich «Dienste» der SKKG übernommen werden.

Renovationsoffensive läuft

Claudia Siegle hat Immobilienwirtschaft studiert, ist diplomierte Betriebswirtin und verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche. Bei der Mobimo Management AG verantwortete sie Grossprojekte wie die Weiterentwicklung des Aeschbachareals in Aarau und die Entwicklung des Mattenhofs in Kriens. Zurzeit ist sie Leiterin Bau und Entwicklung der Avadis-Anlagestiftung in Zürich.

Betriebswirtin Claudia Siegle wird Geschäftsführerin der Terresta. Foto: PD

Bettina Stefanini, Direktorin der SKKG und interimistische Geschäftsführerin von Terresta, sagt: «Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Claudia Siegle unsere ambitionierten Pläne für eine nachhaltige Immobilienbewirtschaftung weiterzuentwickeln.» Die Terresta, die allein in der Altstadt um die 50 Liegenschaften besitzt, ist dabei, ihre Immobilien schrittweise zu renovieren. Gerade im Fall der besetzten Häuser regt sich dagegen aber Widerstand.

