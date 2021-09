Entsorgung in Stammheim – Neue Grünabfuhr stösst auf Widerstand Am 1. Januar 2022 will der Gemeinderat von Stammheim beim Grüngut vom Bring- auf das Holsystem umstellen. In Flaach wurde die Umstellung 2019 gestoppt. Markus Brupbacher

Aufnahme aus Rickenbach: In solchen Containern kann das Grüngut zur Abholung bereitgestellt werden. Foto: Marc Dahinden

Vor zwei Jahren sorgte die Einführung der Grüngutabfuhr in Flaach für rote Köpfe – dieses Jahr auch in Stammheim. Schon im Juni wurde erste Kritik an der neuen Grüngut-Tour laut, die der Gemeinderat ab 1. Januar 2022 im Stammertal einführen will. Er hat die Umstellung vom Bring- zum Holsystem in seiner Kompetenz beschlossen.

Die Deponie in Unterstammheim, wo sich ein Sammelplatz fürs Grüngut befindet. Foto: Madeleine Schoder

Bislang können die Bewohnerinnen und Bewohner des Stammertals ihre Grünabfälle auf Sammelplätzen in Waltalingen und Unterstammheim entsorgen. Beide entsprechen aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der Platz in Unterstammheim liegt zudem in der Landwirtschaftszone, weshalb der Kanton seit Jahren auf eine Schliessung drängt.