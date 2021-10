Freie Stellen in Winterthur – Neue IT-Firma sucht Mitarbeitende Das international tätige IT-Unternehmen Natuvion hat im Sommer in Winterthur Hegi seine erste Schweizer Niederlassung eröffnet. Es will demnächst bis zu zehn neue Stellen schaffen. Thomas Münzel

In diesem Bürogebäude in Winterthur Hegi befindet sich seit Juli die Schweizer Niederlassung der deutschen IT-Beratungsfirma Natuvion. Foto: Marc Dahinden

Das House of Winterthur ist glücklich. Die Ansiedlung des weltweit agierenden IT-Beratungsunternehmens Natuvion sei ein «grosser Erfolg», heisst es im aktuellen Newsletter. Und Sprecherin Linda Stratacò ergänzt auf Anfrage: «Es freut uns sehr, dass sich Natuvion, vor allem auch nach diesen schwierigen Pandemiemonaten, für Winterthur entschieden hat.» Das zeige, dass auch internationale Konzerne an Winterthur glaubten.

Die erste Schweizer Niederlassung des deutschen Konzerns Natuvion befindet sich seit dem 1. Juli dieses Jahres in einem Bürogebäude in Winterthur Hegi. Aktuell sind dort allerdings erst drei Personen beschäftigt. Doch man ist bereits auf der Suche nach weiteren Kolleginnen und Kollegen. «Kurz- und mittelfristig werden wir in Winterthur circa zehn neue Stellen schaffen», verspricht Geschäftsführer Jens Engehausen.