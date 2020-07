Schutz vor dem Coronavirus – 1,5 Meter Abstand, ausser vom Pissoir Mit einer neuen Kampagne erinnert das Bundesamt für Gesundheit daran, die Hygieneregeln weiter einzuhalten.

Das BAG startet eine neue Plakatkampagne: Die Botschaften sind eigens auf eine Vielfalt von Orten ausgerichtet. Quelle: BAG

Das Bundesamt für Gesundheit BAG) hat eine neue Plakatkampagne im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie gestartet. Sie erinnert Ferienreisende und Rückkehrer an die Hygieneregeln. Denn: «Das Coronavirus ist noch da.»

Seit der weitgehenden Lockerung der Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem neuen Coronavirus sei die Selbstverantwortung noch wichtiger geworden, teilte das BAG mit. Wer Abstand hält, die Hände wäscht, in die Armbeuge niest und bei zu geringem Abstand eine Maske trägt, helfe weiterhin wesentlich mit, die Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 zu verhindern.

Das BAG appelliert mit den neuen Plakaten an die Bevölkerung, dieses Verhalten auch in der Ferienzeit beizubehalten. In den Bergen, am Bahnhof, an der Tankstelle oder in der Stadt. So lautet ein Slogan «Das Virus arbeitet auch in der Ferienzeit. Halten Sie Abstand!»

( SDA/step )